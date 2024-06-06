交通部觀光署針對花蓮的旅遊補助6月上路，自由行旅客6至9月的平日入住當地旅宿，可享1000元折扣、假日享500元折扣，包括KKday、AsiaYo、雄獅、易遊網等旅遊業者，紛紛推出優惠行程，振興花蓮旅遊。

KKday攜手立榮航空，即日起至9月30日推出「飛趣花蓮FUN暑假」活動，主打購買松山至花蓮或花蓮至松山單程機票，就可任選贈送住宿、體驗、租車及1日遊行程方案，每人售價1781元起。KKday同步推出花蓮在地旅遊優惠，包含賞鯨船、溯溪、抓溪蝦等特色體驗第2人半價，以及熱門水上SUP立槳體驗8折起、租車5折起。

AsiaYo則針對觀光署的補助專案，加碼推出抽千元訂房金活動，6月起至AsiaYo網站下訂花蓮補助專案的旅遊商品，即可於補助活動結束後抽出限量千元訂房獎勵金，可用於AsiaYo網站的任何全球商品，等於玩了一趟花蓮，還有機會可以玩郵輪或世界各地的團體旅遊、訂房、滑雪等項目。

易遊網同樣針對補助加碼，祭出最高250元折扣碼，搭配補助優惠每房最高可省下1250元。此外，易遊網推出「花挺花挺！再揪一次花蓮」企劃，聯合眾多花蓮飯店推出專案，更攜手超過30間花蓮在地店家，包括餐廳、咖啡廳、伴手禮等共同響應，提供85折起的專屬消費優惠，盼能帶動旅客造訪，活絡地方商家經濟。