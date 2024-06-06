1924年11月30日宜蘭與台北之間的鐵道正式通車，影響宜蘭的歷史、經濟、文化，宜蘭縣史館在通車百周年之際推出紀念活動，今天（6日）起只要在宜蘭火車站等5站起訖，即可換領集章卡，以蒐集紀念戳章，觀光業者也會配合通車100周年推出優惠方案。

宜蘭線鐵道北起八堵，南至蘇澳，在1924年草嶺隧道打通後正式完工，並在同年11月30日通車，宜蘭縣在通車百周年將舉行3波宣傳，今天是首場，後續還會舉辦鐵道通車百年特展，並串聯縣內觀光、民宿等業者共襄盛舉。

宜蘭縣史館長廖英杰表示，在日本時代，前縣長陳進東要從宜蘭搭船去日本讀書，搭火車到礁溪再搭車，接著步行到暖暖、基隆，要歷時2天才能搭船，直到宜蘭線開通，才改變宜蘭的對外交通。

縣史館蒐集日本時代5枚縣內車站戳章，包括大里驛、礁溪驛、宜蘭驛、羅東驛、蘇澳驛，以及1924年通車當日郵局發行的首行專用郵戳，縣史館設計通車百年紀念章，另外9月還會公布的CT284蒸汽火車戳章，共計8枚戳章供民眾集章蒐集。

集章時間從6月6日到12月31日，民眾由外縣市搭乘火車往返宜蘭，起訖站至少是宜蘭縣境任一站，或在宜蘭縣境內搭乘火車，起訖有大里、礁溪、宜蘭、羅東、蘇澳等5站，出示車票即可在5站服務台換領集章卡片，5站點也會有各別的紀念戳章供民眾收集。

台鐵公司東區營運處副處長許民杰說，100年前草嶺隧道完工，打通宜蘭線鐵路，縣民透過火車前往台北打拚、回鄉團聚，這條鐵路對歷史發展相當重要，感謝縣史館舉辦集章等活動，雖然雪隧通車後搭火車的人變少了，但台鐵同仁仍會堅守崗位持續為鄉親服務。