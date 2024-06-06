唐治平73歲老母親，被發現陳屍在新北市淡水區住處頂樓，唐治平昨（5日）前往士檢協助調查，堅持否認死者是媽媽，拒領死亡證明。不料事件未落幕，唐治平今（6日）剛好生日，但上午突在自家陽台大吼大叫，把鄰居嚇壞，警消獲報後已到場處理，詳細事發原因仍待進一步釐清。

據了解，今天是唐治平46歲生日，上午11時30許，他因不明原因突然站在陽台大吼大叫，嚇壞附近住戶，警消獲報後前往現場，唐治平已在屋內，經現場評估未達強制送醫要件，警方僅依規定抄登資料、自殺防制通報。

回顧整起事件，檢警4日獲報，淡水某社區頂樓發現1具女屍，鄰居認出死者是唐治平母親，檢警初查無外力介入、無他殺，但唐治平堅稱不是他母親，因死亡證明需徵得直系親屬確認才能開出，在檢警要求下，唐治平5日再度前往士檢，檢方出示相關證物、驗屍照片後，唐仍稱死者不是他媽媽。

唐治平受訪時說，遺體旁雖有母親的鑰匙，但腿很粗，他的媽媽腿很細，另母親沒有綠色的褲子，他不知道死後是否皮膚會變粗，或是屍斑影響，但他覺得那就不是他的母親。

他坦承已2、3天找不到母親，他解釋2人因家事有不同意見，並說自己愛整潔，但工作較累想找人打掃，但母親希望自己做，這樣不是吵架，還說會再等1個月，到時考慮向警方報案。

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