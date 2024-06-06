詐騙手法不斷更新，利用公部門名義更是時有所聞，近來詐團開始假冒台灣自來水公司名義，以發送簡訊佯稱積欠水費，並附上連結網址，誘導民眾填寫信用卡號等個資，台水呼籲民眾，切勿點選來路不明網址，若收到任何形式欠費通知，務必到台水公司官網或客服專線查詢。

近來陸續有民眾收到台水欠費簡訊通知，還附帶繳費連結網址，民眾不察點選網址，輸入信用卡號繳費，最後水費沒繳成，信用卡還遭詐騙集團盜刷。

台水四區處長張裕浩表示，民眾不要輕信來路不明的訊息，並呼籲不要點擊簡訊內的網址，也不要向發訊人提供任何個人資料，若收到任何形式的欠費通知，請務必逕至台水公司官網（https：／／www.water.gov.tw）查詢，或使用台灣自來水APP，確保資訊的真實性，亦可撥打台水公司24小時客服專線「1910」或查詢水費帳單上所載的營運所電話進行查證。

台水公司提醒民眾，台水公司慎防不明來電傳送的簡訊，已配合數位發展部推行的111短碼簡訊政策，請民眾認明政府專屬簡訊發送短碼111，分辨假冒政府機關的簡訊，避免上當受騙。

台水公司四區處指出，任何涉及個人敏感資料的操作都應謹慎處理，民眾若接獲任何可疑簡訊務必提高警覺，也建議民眾可依據「內政部警政署165全民防騙網站」的教學，設定手機攔截詐騙簡訊，保護自身財產安全。