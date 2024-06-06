藝人唐治平的母親被發現陳屍屋頂，他卻稱死者不是媽媽，拒領遺體，檢警不排除強制採取檢體做DNA比對，對此，醫師表示，唐治平有可能陷入「悲傷5階段」中的否認階段，他無法接受媽媽死亡，以拒絕承認來給自己解釋，旁人應給他一點時間和空間，若狀況沒好轉，建議就醫。

檢警4日獲報，淡水區某社區大樓15樓頂發現1具女屍，鄰居認出死者是唐治平母親，檢警初查無外力介入、無他殺，但唐治平卻說不是他母親，因死亡證明需徵得直系親屬確認才能開出，在檢警要求下，唐治平5日再度前往士檢，檢方出示相關證物、驗屍照片後，唐仍稱死者不是他媽媽。

阮綜合醫院身心內科主任胡學錦表示，面對親人過世會出現的情緒很複雜，尤其牽扯到這個人過去與死者的關係，有人在親人過世後，會有罪惡感，覺得自己過去沒有好好照顧死者，或是當初自己若是怎樣，就不會有這樣結果，可能以媽媽不見了，不知去哪兒了，來拒絕接受事實，「是他給自己的解釋」。

胡學錦說，唐治平有可能陷入「悲傷5階段」，包括否認、憤怒、討價還價、沮喪、接受，這5個階段，可能全部出現，也可能只出現1、2個，在一般情況下，之所以會否認，是因還沒準備好接受這件事情，就像有人得了癌症，反應是為什麼是我？怎麼可能會是我，會生氣，後來就是討價還價再接受。

胡學錦認為，現階段唐治平可能是處於「否認」階段，旁人應給他一點時間和空間，不必逼著他承認這件事，可以傾聽，可以讓他試著自己冷靜，但也要讓他知道身邊有人陪伴支持，需要時都願意提供協助，如果不穩的情緒，影響到睡眠、工作或有憂鬱、想不開情況，建議應就醫，尋求專業幫助。

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