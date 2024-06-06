粽葉飄香傳千里，又到了一年一度的端午佳節，還在煩惱連假出遊哪裡去嗎? 新北市漁業處推薦民眾來新北嗨玩漁港，前往富基魚市或龜吼漁夫市集大啖各式海鮮料理，參加6月8日至6月10日端午連假期間推出的優惠抽獎活動，還能沉浸於富基漁港「2024北海岸時尚藝術季」系列活動的時尚氛圍，或是順遊龜吼漁夫市集周圍的維納斯海岸線吹吹海風，趕快到漁港輕旅行吧。

鄰近龜吼漁港的維納斯海岸海景(圖/新北市漁業處提供)

位於新北石門的富基漁港，是北海岸供應各式海味的漁獲基地，新鮮程度無可挑剔，在漁港內的富基魚市，不僅有生鮮海產銷售區可以採買新鮮漁貨，還有熟食料理區提供最優質的代客料理服務，讓您現買現料理，品嘗新鮮上桌的美味海產，而在6月8日及6月9日端午連假期間，富基魚市趕上時尚熱潮，搭配富基漁港的「2024北海岸時尚藝術季」，祭出優惠活動「藝抽入魂」， 自6月8日起至6月30日止，每周假日含端午連假共9天，於當日上午11時至下午4時，自生鮮海產銷售區的水攤店家消費滿3,000元，即贈200元優惠折價劵及抽獎券 (每日限量前100名)，有機會抽到水姑娘豪華龍蝦、萬里蟹等精彩好禮，不只抽獎，6月8日至6月10日更享消費滿2,000元即送5顆肉粽，雙重優惠享不完。

同時，端午連假期間的富基漁港更有「2024北海岸時尚藝術季」系列活動，6月8日在富基漁港舉行由國際知名設計師潘怡良，結合唐美雲歌仔戲團元素的海洋永續時裝秀；6月9日亦有邀請唐美雲歌仔戲團演出，搭配時尚個性服裝秀及特色車展，而在6月8日、6月9日也有假日時尚藝術市集，範圍涵蓋彩妝彩繪體驗、飲品聯發國際新茶飲和燒肉小吃等，歡迎民眾來富基漁港嗨玩一番又大吃藝頓。

龜吼漁夫市集內販售夏季盛產的紫海膽(圖/新北市漁業處提供)

除了富基漁港，新北萬里龜吼漁港內的龜吼漁夫市集，亦是以現場販售在地漁船當天捕撈的生鮮魚貨為特色，目前盛產如小卷、海膽等，亦有各式乾貨，讓遊客有多種選擇，而在市集的熟食店家也有提供代客料理的服務，方便民眾現買現吃熱炒生猛海鮮，在連假期間(6月8日至6月10日上午9時至下午6時) 龜吼漁夫市集還推出「粽葉飄香市集品鮮抽獎活動」，於活動期間至龜吼漁夫市集各攤位消費，便可持攤位消費證明前往漁夫市集管理處兌換摸彩券，消費金額每滿1000元兌換1張摸彩券，以此類推，吃越多中獎機率也越高!獎品內容包含頭獎-野柳薆悅酒店雙人平日住宿券乙張(市價3600元)共2名。抽獎日期為113年6月11日上午10時於漁夫市集管理處公開抽獎，得獎名單將公佈在新北市漁業處官方FB-新北漁樂快爆，千萬不要錯過。

新北市漁業處表示，富基魚市及龜吼漁夫市集皆是北海岸著名的海鮮產地，目前在端午佳節皆有推出優惠活動，最適合來此品嘗新鮮海味，而用餐完畢後，還可在富基漁港內參與「2024北海岸時尚藝術季」系列活動，體驗新北最時尚的漁港，或是到鄰近萬里漁港的維納斯海岸線散步漫遊，遠眺基隆嶼的寬廣天空與湛藍的海水之美，或驅車前往野柳地質公園、萬里獅子公園及西濱公路觀海休憩步道郊遊踏青，歡迎民眾端午連假期間，來漁港吃海鮮賞海景吧。

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