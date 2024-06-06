有民眾6日清晨在台北橋下河堤邊運動時，赫然發現1具浮屍立刻報警，警方到場後，因屍體腐爛腫脹，目前僅辨認出為男屍，身著黑色T恤、長褲，死者臉部還有1節疑似膠帶纏繞的痕跡，現正持續調查死者身分，以及鑑識死亡原因中。

警消6日清晨獲報後，將浮屍打撈上岸，死者臉部有1節疑似膠帶纏繞過的痕跡，因死者身上沒有證件，現正採集指紋、DNA及齒模持續比對身分中，警方也不排除死者有意尋短，膠帶是自行貼上，全案深入調查中。