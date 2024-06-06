南投縣農業處提醒，家中犬貓寵物應定期注射狂犬病疫苗，若未注射狂犬病疫苗恐違反《動物傳染病防治條例》開罰。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣埔里鎮獸醫治療一隻躁動的流浪貓時不慎被咬傷，不久該流浪貓死亡，依規定通報，未料流浪貓疑染狂犬病死亡的謠言甚囂塵上，人心惶惶！南投家畜疾病防治所說，獲報已依程序幫獸醫注射狂犬病免疫球蛋白，也緊急將病死貓檢體送驗，結果呈陰性。

據了解，埔里鎮熱心居民拾獲1隻生病的流浪貓送醫，流浪貓疑似太過緊張躁動不已，治療過程中流浪牤咬傷獸醫，數日後民眾發現該隻流浪貓死亡，獸醫依規定通報南投縣家畜疾病防治所，並注射狂犬病免疫球蛋白，鎮上卻傳出有流浪貓疑似感染狂犬病死亡。

南投縣家畜疾病防治所表示，接獲獸醫遭病死的流浪貓咬傷，依標準程序幫獸醫注射狂犬病免疫球蛋白，也緊急將病死貓檢體送往農業部獸醫研究所化驗，所幸結果呈陰性。

家畜疾病防治所強調，台灣感染狂犬病的動物種類仍以鼬獾、白鼻心為主， 大家不要太過惶恐，呼籲家中犬貓寵物應定期注射狂犬病疫苗，提高疫苗覆蓋率，防範狂犬病，若未注射狂犬病疫苗恐違反《動物傳染病防治條例》處3萬元以上15萬元以下罰緩。

縣府農業處提醒，民眾不接觸、獵捕與飼養野生動物，並小心防範被貓、狗、猴子、蝙蝠等動物抓咬傷，，萬一不慎遭動物抓咬傷，務必保持冷靜記住動物特徵，用大量清水及肥皂沖洗傷口並消毒，就醫評估是否打疫苗，並自我觀察，若出現發燒、肌肉痛等不適症狀盡速就醫。