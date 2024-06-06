台南有許多好吃的台灣小吃，一名女網友分享，她是台南媳婦，早上在家看到一盤黑漆漆的食物，讓她嚇了一跳，不少南部朋友見狀則說，這可是限定版美食「虱目魚腸」，北部人想吃都不一定吃得到，且因為數量有限，沒有早起去買，有錢也買不到。
一名女網友臉書社團《爆廢1公社》上分享，身為台南媳婦，看到這盤還是會嚇到。從照片中可見，餐桌上有個白色的盤子，上面裝著一堆黑棕色，形狀捲捲的，如同電話線一樣的食物。
照片吸引3千多人狂讚，不少南部網友驚呼，這是產地限定的「虱目魚腸」，北部人想吃還不一定有，因為魚腸有新鮮度問題，無法跨縣市運送，加上數量有限，太晚起床就買不到，可以說是另類的「珍貴美食」，而且魚腸的價格也不便宜。
另有老饕分享，虱目魚腸用煎的或用炸的都很好吃，外表焦香酥脆，灑點胡椒鹽就很涮嘴，但是要趁熱吃，冷掉以後腥味有點重，而且會很油。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。