國民黨立委柯志恩。（中時資料照）

立法院教育及文化委員會今（6日）邀請文化部和教育部等單位，探討《國家語言發展法》的推動成效，立委柯志恩先請官員看高中閩南語課本，並說道內容都是非常艱澀、自行拚湊、或特殊造字，即使會講閩南語的人都看不懂，連官員都不會唸，而這樣的學習有效嗎？並透露家長反映學生完全看不懂，「不如陪阿嬤看八點檔本土劇學還比較快」。

教委會今邀請文化部部長李遠、教育部、原住民族委員會、客家委員會列席就「自信臺灣深根文化軟實力－『國家語言發展法』推動成效總檢討」進行專題報告，並備質詢。

柯志恩在臉書貼出課本內容並質疑，對學生而言豈非是壓力和負擔？而這樣的學習有效嗎？會有興趣嗎？難怪行政院投入5年321億元要推動「國家語言整體發展方案(111-115年)」看不到成效！她並以自身經驗分享，從小講台語的她，到7歲以前不會講國語，直到上了師專附小才開始學，有一次還被老師抓去參加演講比賽，自此國語才算符合「標準」，可見語言的學習最重要是環境，環境和學習動機才是學語言的不二法門。

柯志恩批政府，為了強推本土語言，在缺師資、缺教材下，且閩南語還沒有統整的書寫文字下，可以不顧課程發展既有程序，強行在中學推動課程，有家長反映學生完全看不懂，不如陪阿嬤看八點檔本土劇學還比較快。

柯志恩也強調，政府要去振興、鼓勵大家使用快要消失的語言，大家都很支持，但政府的做法愛之反害之，強推的結果、效果愈差、更不知預算用到哪去？以及為了推國家語言，還要砸多少錢？這些經費有用在刀口上嗎？下會期審預算一定要好好檢視、把關。