炎炎夏日，人手一杯飲料解渴消暑，為維護市民夏季食用飲冰品衛生安全，台南市政府衛生局今天公布4、5月抽驗市售飲料及冰品共50件檢體，其中7件檢出腸桿菌科超過衛生標準，已依《食品安全衛生管理法》通知業者限期改善。

台南市政府衛生局指出，抽驗不合格產品名單包括韓林茶棧東山店（香檳紅茶）、後壁區竹新里的可不可熟成紅茶（熟成紅茶）、六甲區慕冰股份有限公司（焦糖牛奶糖雪糕）、南區米里米里（米苑茶行的松柏青）、旺灣灣有限公司（五桐號台灣大灣店的清香烏龍）、清心福全崑大店（特級綠茶）、新營區的豐益冰品廠（漢堡冰淇淋／小）。

衛生局指出，針對不合格店家與產品均已依《食品安全衛生管理法》通知業者限期改善，並輔導業者落實製程及原料貯存須符合食品良好衛生規範準則。

衛生局表示，腸桿菌科標準是在10 CFU／mL以下，此次抽檢有一個品項松柏青竟然達到5300 CFU／mL。衛生局說，微生物如超過衛生標準，表示業者在製作過程中存在衛生狀況不佳、溫度保存不當、食材、器具、包裝等遭受汙染，或工作人員衛生狀況不當等問題所造成。

衛生局均已依《食品安全衛生管理法》第17條規定令業者限期改正，屆期未改正，按同法第48條第8款規定，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局強調，微生物的動態消長與製造及販賣場所的衛生狀況密切相關，因此食品業者應當優先遵循符合食品良好衛生規範準則的自主管理，從源頭降低可能造成微生物汙染風險，確保製售食品的安全及衛生。

衛生局長李翠鳳呼籲，食品業者應落實自主管理，確保食品安全。民眾購買飲料冰品時也應留意店家的環境、設備和工作人員的衛生狀況，建議至製作販賣場所環境衛生優良的店家選購，購買後2小時內飲用完畢，不宜放太久，避免產生腸胃道不適症狀。消費者若有任何食品衛生問題，歡迎洽詢衛生局食品藥物管理科免費服務專線0800-285-000。