加熱菸遲不上市，民眾扮和尚前往立院抗議。（Clean air大聯盟提供）

加熱菸遲不上市，民眾扮和尚前往立院抗議。（Clean air大聯盟提供）

《菸害防制法》上路後，依法可以上市的加熱菸品，一年多來還是卡在國健署健康風險評估審查，Clean air大聯盟發起人彭華幹6日帶6名抗議者扮成和尚，諷刺桃機日前有人假扮日本和尚，從東京夾帶560條加熱菸被查獲，眾人在立法院群賢樓外靜坐抗議，要求政府正視黑市亂象及菸民心聲。

6名戴著頭套、身穿海青袈裟的加熱菸支持者，一邊敲著木魚，一邊喊著口號：「逼我走私加熱菸，被迫變裝扮和尚」！彭華幹強調，和尚本應是遠離世俗紛擾，卻為了加熱菸黑市惹得一身塵埃，此案也凸顯台灣加熱菸的種種亂象。

彭華幹說，全世界已經有一百多個國家允許加熱菸上市，唯獨台灣的狀況最畸形，明明《菸害防制法》修正後已經納管加熱菸，但負責把關的國健署，卻不斷運用各種行政手段拖延審查進度，根本是黑箱作業，國健署藉此免除因為超時審查而要面臨的行政怠惰等違法問題，刻意拖延，讓人質疑是在保護紙菸市場。

面對加熱菸遲遲無法依法上市，其實不只黑市的問題嚴重，國家的稅收也因此捉襟見肘，尤其在長照健保基金運作、醫護人員的加給，以及癌症免費篩檢上，都已經造成嚴重的影響。

彭華幹特地請6位支持者扮演和尚，拉開袈裟露出內層爆滿的加熱菸字條，諷刺有假和尚夾帶加熱菸入境，不但政府無法課徵菸捐菸稅，更因為市場上實際需求，讓這些走私菸為水貨商賺進不法暴利。現今機場海關儲藏室，成千上萬夾帶闖關的加熱菸早已塞滿所有空間，造成海關人員的負擔。彭華幹批評，假和尚、真走私只是冰山一角，只要加熱菸一日不能依法上市，走私的手法就會推陳出新，合法的稅收也會付諸流水。