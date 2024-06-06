以色列與哈瑪斯的衝突持續延燒，以色列周四攻擊了加薩一所學校，至少導致39人死亡，數十人受傷。以色列說，該校內有哈瑪斯（Hamas）據點。然而，哈瑪斯反駁道，這所學校由聯合國巴勒斯坦難民機構（UNRWA）管理，正為流離失所者提供住處。

綜合外電報導，以軍在聲明中說，以色列發現加薩走廊紐瑟拉特（Nuseirat）地區一所由聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）管理的學校是哈瑪斯據點，因此發動了精準空襲，還說多名「恐怖分子已被殲滅」、「這些恐怖分子從校區指揮恐怖行動，同時利用學校作為掩護」。

Al-Aqsa University in Khan Yunis, southern Gaza Strip, completely destroyed by Israel.



Gaza's culture and history, its journalists and professors, its safe spaces, its children, its schools, its artifacts, its faith and its archives have all been directly targeted in a… pic.twitter.com/B9rdetFpus — Suppressed News. (@SuppressedNws) February 2, 2024

然而，哈瑪斯治下的加薩當局媒體辦公室卻否認那是哈瑪斯據點，並公布傷亡人數，稱至少有45人死亡，數十人受傷，由於受害者仍陸續送往醫院，數字可能還會上升。辦公室指控，以軍發動「可怕的屠殺，令人類蒙羞」。

事實上，5月底拜登才提出新的3階段停火協議，要求以哈雙方各退一步。然而，雙方都卡在「永久停火」這點上，哈瑪斯說，除非以色列承諾永久停火，並完全撤出加薩，否則它不會同意任何協議。而以色列則拒絕承諾「永久停火」，以致停火談判再陷僵局。