以色列與哈瑪斯的衝突持續延燒，以色列周四攻擊了加薩一所學校，至少導致39人死亡，數十人受傷。以色列說，該校內有哈瑪斯（Hamas）據點。然而，哈瑪斯反駁道，這所學校由聯合國巴勒斯坦難民機構（UNRWA）管理，正為流離失所者提供住處。

綜合外電報導，以軍在聲明中說，以色列發現加薩走廊紐瑟拉特（Nuseirat）地區一所由聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）管理的學校是哈瑪斯據點，因此發動了精準空襲，還說多名「恐怖分子已被殲滅」、「這些恐怖分子從校區指揮恐怖行動，同時利用學校作為掩護」。

然而，哈瑪斯治下的加薩當局媒體辦公室卻否認那是哈瑪斯據點，並公布傷亡人數，稱至少有45人死亡，數十人受傷，由於受害者仍陸續送往醫院，數字可能還會上升。辦公室指控，以軍發動「可怕的屠殺，令人類蒙羞」。

事實上，5月底拜登才提出新的3階段停火協議，要求以哈雙方各退一步。然而，雙方都卡在「永久停火」這點上，哈瑪斯說，除非以色列承諾永久停火，並完全撤出加薩，否則它不會同意任何協議。而以色列則拒絕承諾「永久停火」，以致停火談判再陷僵局。

文章來源：It's morning in Gaza. Here's what you need to know
文章來源：Israel says jets strike school containing Hamas compound, Gaza media says 27 killed
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