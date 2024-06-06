儘管端午連假天公不作美，仍有不少人把握時光安排室外活動，百貨看好陰雨影響加上免費冷氣吸引民眾光顧，便羅列各項好康提升消費動力。

Global Mall新北中和店主打資生堂「AN金鑽淨白修復組」，價值2574元、會員獨享價1620元。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

Global Mall即日起至6月30日展開「年中好物季」檔期，好康包括周一至周五刷GMpay消費滿額可享點數3倍送；線上環球Online則推「線上會員登入抽5200元購物金」，即日起至6月10日會員只要完成線上登入，即可參加5,200元線上購物金抽獎；針對新會員也加碼抽「日本大阪自由行」，即日起至6月30日期間加入新會員且不限金額首次消費，即有機會抽中日本大阪單人來回機票＋住宿行程抽獎（價值1萬2000元，共抽2名）。

京站多家品牌端午連假均有好康活動，像是Dr. Martens消費滿3000元現抵300元。（京站提供／朱世凱台北傳真）

此外，隨著氣溫持續飆升，迎接夏日多元戶外活動卻又有感物價、電價上漲，Global Mall精選防曬保養品、消暑家電及清新柔和服飾5折起。

京站端午連假強打Coen新品兩件85折。（京站提供／朱世凱台北傳真）

京站年中慶「潮玩街頭檔期」6月6日至7月3日展開，全館服飾、鞋包滿額贈累計滿3000元送300元。6月6日起Q卡友持當天單筆1499元以上京站發票就可以兌換三件式不銹鋼餐具組1份，限量2200份。端午連假除了伴手禮優惠，服飾、鞋、包也享優惠，京站精選多家端午連假（8日至10日）特別活動，像是KIEHL’S憑FB截圖及Q卡會員可領取旅行瓶體驗禮1份、Dr. Martens消費滿3000元現抵300元等。