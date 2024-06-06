興富發在台中市的建案去年5月吊臂砸進中捷軌道，列車撞上造成1死15傷事故。國家運輸安全調查委員會原預計今年5月底公布調查報告，但立委質疑迄今未出爐，台中市政府行政處分與賠償事宜無法處理。運安會主委林信得回應，報告最晚6月底一定會出爐。

運安會指出，去年5月10日，一列台中捷運股份有限 公司由北屯總站開往高鐵台中站的列車，由2節車廂組成，約12時27分行經豐樂公園站至大慶站間，撞及侵入路線的塔式起重機吊臂，造成1人死亡、15人受傷。

立委黃健豪今在立法院交通委員會表示，中捷事故已滿1年，運安會之前稱調查報告一定會在5月底出爐，不過至今報告都還沒出來，台中市政府無法處理行政處分和賠償事宜。

林信得說明，仍在等被調查單位陳述意見，包括台中市政府、捷運局及私人公司等，最後送進來期限是6月14日，故調查報告最晚在6月底一定會出爐。

運安會提到，此案已於去年11月發布事實資料報告，調查報告草案於今年5月3日及20日經委員會議初審及複審通過，相關被調查單位將於6月14日至運安會陳述意見，並經委員會議討論是否修正報告內容後，才發布最終調查報告。