「台灣濱崎步」王彩樺近日在公視《誰來晚餐15》探視受訪家庭，她坦言自己跟家庭中的女主人很相似，都有著以夫為天的傳統觀念，「不要看我這樣很愛搞笑、很三八、很阿花這樣，其實我的內心還是很注重家庭；我們是以夫為天，老公永遠都是對的。」

聊起與小孩的相處，王彩樺分享女兒小時候都會跟父母親親、抱抱，但成為青少年後就不再願意做這件事，親子之間開始有點距離感，坦言這一變化讓自己內心有一點點受傷。

她說某次晚上在家喝醉後，趁著酒意把女兒們叫醒開始傾訴內心的苦悶，「那天我喝醉了，半夜的時候，我就到她們房間把她們叫醒，開始跟她們說，『妳知道嗎，媽媽真的是很辛苦，妳們為什麼講話都沒有一點點溫暖』，然後就一直哭、一直哭，我兩個女兒就這樣看著，然後兩個對看，然後我講一講，她們問可以睡覺了嗎？就讓她們睡覺了。」女兒表現相當淡定，王彩樺自嘲自己瘋瘋的，就像在演八點檔。

除了與女兒相處的趣事，王彩樺也分享她與結婚22年老公的相處，坦言對方平時都會製造很多令她感動的小驚喜，例如有次帶她去看浪漫夜景，「有一次他帶我去那個台中的大肚山，開車上去看夜景，然後引擎就關掉、放音樂，我就跟我老公在那邊跳舞，抱抱舞。我就覺得…噢，這種氣氛，台中的夜景怎麼那麼漂亮、那麼美！燈光美氣氛佳！」王彩樺認為有時候一些感動，就算不花錢，也能難以忘懷。

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