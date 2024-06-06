斗六市區鐵路高架化自縣府送出可行性評估報告迄今5年歷經20餘次審查意見修正，仍無法獲交通部拍板，立委張嘉郡上任後逐一協助克服最後3個卡關意見，最後一項是拆除3座陸橋後封道，經協調決議拆除2座設置臨時平交道、內環陸橋保留至高架化完成再拆，高架墩原為10米高改抬高為17.2米。

立委張嘉郡發言。（周麗蘭攝）

立委張嘉郡6日邀集交通部鐵道局長楊正君、台鐵公司總經理馮輝昇等人到斗六市會勘縣府擬出高架橋墩及軌道抬高10米修正為17.2米、內環陸橋保留到高架通車再拆的解決方案，雲林縣長張麗善、斗六市長林聖爵、多名縣議員、斗六市代表、里長到場表達關切。

縣府交通工務局長汪令堯指出，為避免鐵路高架化工程造成斗六市區交通衝擊，規畫拆除大學陸橋、明德陸橋、內環陸橋改為臨時平交道，但審查意見認為增加成本與風險，希望3座橋拆除後就封閉改道，地方反彈聲浪大。

汪令堯表示，縣府再修正為拆除大學陸橋、明德陸橋改為臨時平交道，內環陸橋保留不拆直到高架完成再拆，為此高架的橋墩從原規畫10米再抬高為17.2米，使內環陸橋的自小客車仍能通過，新斗六火車站大廳也將更寬闊。

汪令堯指出，換句話說斗六車站的永久軌道高程一併抬高7.2公尺，抬高範圍是3.22公里，工程預算多約10億元，從211.1億元增為220.51億元。

鐵道局長楊正君表示，鐵道局及交通部會協助後續審查作業，地方的建設大家一起來努力。

台鐵公司總經理馮輝昇也表示，斗六鐵路高架化可消除7處平交道，台鐵公司支持，後續問題經多次協調盡量做妥善的處理，請縣政府依照相關程序審報辦理。

立委張嘉郡說，斗六鐵路高架化交通部經歷3個部長一直沒有辦法大力支持，她2月1號上任後，縣長張麗善、斗六市長林聖爵都交付她此一任務，很高興不辱使命，完成3個關卡的克服，讓可行性評估報告可以順利送到交通部，未來她也會積極努力追蹤推動進入綜合規畫，讓進度不延宕，繼續往前推進。

會勘結束時，縣長張麗善（左前）開心與台鐵公司總經理馮輝昇（右一）握手，立委張嘉郡（右五）與鐵道局長楊正君（右四）握手致意。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善表示，她自接任縣長後2019年爭取縣議會同意編列斗六市鐵路高架化自籌款迄今，逐一克服卡關問題，包括曲率半徑、新增縣府站等效益問題，非常感謝張嘉郡鍥而不捨與中央部會溝通，達成大家的期待，今天達成共識後會盡速發函給台鐵公司，請台鐵公司將同意函盡速到交通部，讓本案塵埃落定交給交通部進行綜合規畫。