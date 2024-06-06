根據台北市公運處統計，2023年公車業者共發生180件缺失案。國民黨台北市議員詹為元也接獲不少民眾陳情，搭乘公車時都遇過緊急煞車，甚至因此摔傷，因此要求公運處以評鑑指標約束公車業者，提高項目扣分點數。公運處表示，2項評鑑指標將於8月起提升扣分點數，若乘客受傷則以肇事案件處理，評鑑成績不佳將影響補貼款。

詹為元接獲不少民眾陳情，許多人都曾遇到公車緊急煞車的情形，搭乘公車摔傷問題屢見不鮮。他認為，評鑑指標可以最直接的約束公車業者，其中「急煞車猛起步」項目扣分點數應提高，以減少甚至促使車內事故消失。

詹為元要求，市府力推綠色運輸，公車作為許多民眾的重要代步選擇，市府也有責任營造安全、友善的乘車環境。

公運處業務稽查科長郭献文回覆，評鑑指標中「急煞車猛起步」及「行經轉彎未減速致乘客坐立不穩或險些撞及路人」2項，將於8月起從原扣18點提升至36點，且指標占整體評鑑100分中的10分，若評鑑成績不佳，將影響業者的補貼款。

他說，至於民眾因公車煞車導致受傷，評鑑則會以肇事案件處理，扣分點數加重。駕駛若出現嚴重違規，也會要求司機參與行車安全講習課程。

首都客運集團總經理李建文則呼籲，路況多變，除加強司機員關於「急煞車猛起步」的教育訓練外，也請乘客在車輛行進間不要移動位置，必須移動時，也不能只滑手機，務必握緊扶桿，尤其年長者下車也要待公車停妥後再行走下車。