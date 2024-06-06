不少主婦對於煎魚有障礙，常常煎到黏鍋變碎肉，一名女網友在臉書社團貼出剛煎好的魚，詢問廣大網友魚的品種，結果因為煎得太漂亮，外皮金黃酥脆，讓人食指大動，一票人歪樓跪求作法。婆媽表示，煎魚之前要把魚擦乾，熱鍋、熱油後下鍋，耐心等待2分鐘以上，稍微晃一下鍋子，魚可以滑動再翻面，按照這些步驟煎出來的魚表皮金黃酥脆、魚肉又嫩。

一名女網友在「家常菜」臉書社團貼出剛煎好的2尾魚，並發文表示，這種魚直接灑胡椒鹽就很好吃，但是買菜時菜市場太吵，沒聽清楚老闆介紹，不知道這魚是什麼品種。

女網友發文詢問魚的品種，一票人歪樓跪求煎魚的方法。（網友授權提供）

貼文引起婆媽們熱議，大家紛紛留言解答，「北部叫黑點仔，南部叫點痣仔」、「這是一種海魚，用煎的很好吃，魚肉很鮮嫩」、「點痣、黑點都有人說，肉質很細緻，清蒸也很好吃。」

由於原PO煎出來的魚色澤太美，一票網友歪樓跪求作法，「請問您是用哪牌的鍋子煎魚啊？煎得真漂亮，我已經煎糊到身心俱疲了。」

內行網友分享，魚要煎得成功和鍋子沒有太大關係，只要掌握幾個步驟，不論哪種鍋子都能煎得金黃酥脆。煎魚之前記得先把魚擦乾、抹上一些鹽巴，熱鍋、熱油再下鍋煎，轉中小火，不要急著翻面，可以視魚的大小，停留至少2分鐘，覺得時間差不多後，晃動一下鍋子，若魚跟著移動就可以翻面，只要等到另一面也煎熟就完成。