在現代重科技的世代下，人文領域逐漸式微，台北市建國中學於昨日舉辦最後一屆高二生「人文社會資優班」成果發表會，也代表人社班正式畫上句點，建中校長莊智鈞表示，很遺憾人社班走不到20屆，從集中式轉成分散式資優班，再到如今停辦，但是他認為人社班並未消失，而是融入了校園中每一個學生與班級裡。

台北市建國中學先前宣布，「人文社會資優班」將於112學年停招，昨日於校內舉行最後一屆成果發表，學生分別以運彩、台式應援、選舉等13個主題進行探討，一名人社科的學生表示，雖然未來建中沒有人社班，但希望能將相關課程留下，讓有興趣的學弟妹可以選修。

莊智鈞表示，雖說AI世代來臨，但人文社會素養仍不可或缺，過去資優班擁有比較多參訪、研討會資源吸引人，但近年來招生人數下降，每屆能走到最後的不到20個，且隨著108課綱實施，在普通班也能獲取這些資源，吸引力也就下降許多。

教育局長湯志民表示，人文社會課程現在已經走入校園，這也是現階段每個學生需俱備的，過去人社班大多會以文組學生為主，但新課綱注重跨領域的學習，讓自然組的學生也能參與人文社會課程討論，現在因應世代改變，學生選擇未來道路時，特別是前3志願學校，都會以較有出路的理工類型為首選。

湯志民說，但「科技不外乎人文」，人文永遠是科技基礎核心，包含AI設計必須具備人性化，要如何避免AI陷害人類、破壞倫理等。他也鼓勵各校設置人文社會相關課程，目前也在研究將人文社會討論或課程，與台北市AI學習系統結合，更能落實新課綱中的跨域融合。