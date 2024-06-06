立法院國會改革法案引發朝野立委嚴重衝突，藍綠支持者醞釀罷免立委，因泛藍營分裂而連任成功的民進黨團幹事長吳思瑤，被指出是最可能罷免成功的綠委。對此，選舉時輸給吳思瑤的「苦主」、國民黨台北市議員張斯綱笑說，「阿彌陀佛，善哉善哉」，並指出其實2020年就曾有3、4萬人連署罷免吳，最近在菜市場也有很多人說「吳思瑤怎麼變得這麼兇」，若吳的仇恨值繼續上升，那很多事情就箭在弦上，所以接下來就要看吳如何「緩和氣氛」。

吳思瑤自接任黨團幹事長後，對於藍、白營砲火猛烈，經常站在第一線舌戰群雄，而2024立委選舉時，國民黨張斯綱、無黨籍侯漢廷的泛藍營分裂，吳才成功連任，但張、侯兩人的得票數相加超過10萬、得票率逾5成，因此吳也被點名是藍營整合後，最可能被罷免成功的綠委之一。而吳思瑤近日在臉書貼出與民眾黨立委黃珊珊的合照，也被推測是與罷免聲浪有關。

對此，在立委選舉敗給吳思瑤的「苦主」張斯綱，昨在政論節目《57爆新聞》聽到自己有機會報仇，笑說「阿彌陀佛，善哉善哉」，但也提到吳在2、3個星期之前為甚麼不與在野黨合作、遞橄欖枝，讓朝野不要大車拚、別這麼撕裂，要等到現在有被罷免的迫切危機才開始如此。

張斯綱也提醒，2020年時任總統蔡英文宣布開放含萊克多巴胺的美豬進口後，在北投士林選區就有擺攤者要罷免吳思瑤，反應很熱烈，粗估有3、4萬人留下資料，只是當時外界注意力都集中在要罷免中二選區陳柏惟，因當時陳的仇恨度更高。

張斯綱認為，接下來就看吳思瑤要怎麼緩和氣氛，因為罷免需要社會氛圍、仇恨值要高，「很多人在菜市場跟我講說，吳思瑤這次當選之後，怎麼變這麼兇，怎麼跟以前的思瑤姊姊不一樣」，他認為這是因為吳在執行黨的意志，但若吳還繼續講話大聲、得理不饒人，讓仇恨值繼續升高，那很多事情就箭在弦上。