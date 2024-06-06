花蓮大漢技術學院董事會2月宣布學校欲停招、停辦，期間卻因程序問題引起師生不滿，讓退場陷入僵局。（羅亦晽攝）

花蓮大漢技術學院董事會2月宣布學校欲停招、停辦，期間卻因程序問題引起師生不滿，讓退場陷入僵局，昨好不容易成功召開校務會議，但高教工會認為，校長擅自變動委員資格不合法，質疑學校鑽法律漏洞退場欲私吞公共資源，要求教育部應出面捍衛。校方強調，校務會議跟退場一切依法規辦理，至於學校何時停招停辦，決定權仍在董事會手上。

據了解，大漢技術學院董事會2月中旬在學校的校務會議，宣告停招、停辦的決議，校方後續雖數次辦理校務會議，卻因開會人數未過半流會，直到昨天才成功開會，出席人數約20人，超過委員總數30人的一半。

不過，高教工會執行秘書張志綸認為，昨天校務會議不合法，他指出，新校長林岳輝3月到任後，5月中旬，空降以前他校同事擔任行政主管，剔除工會成員的委員資格，「這很明顯是在打壓工會」，將向勞動部提出不當勞動行為裁決申請。

張志綸也質疑，大漢體質良好，應可採《私立高級中等以上學校退場條例》辦理退場，但校方卻堅持採用《私校法》，兩條法律差別除在於有無2年改善期，另外退場條例也要求學校要重組董事會，學校資產要歸回政府，認為大漢沒有負債卻堅持要用私校法退場，是否是要私吞高教公共資源。

他接著說，退場條例2年前上路，大漢明明可依其退場，若教育部放水讓校方採私校法停辦，此舉不僅讓財團鑽漏洞，更會讓公共資源將落入私人手裡，直呼此案通過後「退場條例也可以廢了」，要求教育部應捍衛公共教育的資源。

大漢技術學院主任秘書邱天佑表示，校務會議委員由30人組成，由15位老師，3名職員、3名學生代表、1教官、1工友及7位學校行政主管跟學術主管等組成，由於《大學法》跟學校規章未特別規定行政主管跟學術主管的7名委員應如何推舉，便依慣例由校長指定，並無違法之處，學校也只是依法辦理，如有意見未來會走法律程序釐清爭議。

他接著說，昨天出席學校校務會議約20名委員，董事會也在會議簡報報告停辦事宜，至於未來學校何時退場，計畫書確切內容為何及何時送給教育部等均由董事會決定，校方無法給出明確的答案。

邱天佑坦言，整件事情的爭議在於溝通有無，董事會認為學校招生率在少子化浪潮下每況愈下決議停辦，宣告前卻未和學校師生說明溝通，讓大家相當錯愕，且不受尊重，才會造成後續風波，至於會議合法與否，就校方認為合法，也會傾聽高教工會主張不合法的點，並決定後續未來還有無要開會的必要。