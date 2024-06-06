南投縣信義鄉公所胡姓祕書，涉嫌夥同胞弟以土木包工業名義，承攬、競標公所採購案，近5年得標至少227件，金額將近2200萬元，台中地檢署前天（4日）指揮廉政署到公所等5處搜索，並通知胡姓祕書兄弟等5名被告到案，檢察官複訊後認胡姓兄弟涉《貪汙治罪條例》等重罪，向法院聲請羈押獲准。

台中地檢署偵辦南投縣信義鄉公所胡姓祕書涉嫌圖利案件，4日由檢察官黃鈺雯指揮廉政署中調組搜索南投縣信義鄉公所等5處，並通知5名被告及6名證人到場接受訊問。

檢廉調查，信義鄉公所胡姓祕書及其胞弟，涉嫌以土木包工業名義，從20219年迄今，共承攬、得標至少 227 件信義鄉公所採購案，採購金額共計2189萬5250元。

檢察官訊後，認胡姓兄弟涉嫌《貪污治罪條例》、《政府採購法》及《公職人員利益衝突迴避法》等規定，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯或證人之 虞，向法院聲請羈押禁見，台中地院6日裁定獲准。