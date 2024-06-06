桃園市是北部草花生產重鎮，有草花王國美譽，然而近幾年產能明顯降低，市議員梁為超指出，桃園草花產值銳減9500萬元以上，嚴重影響花農收入。花農也說，今年生意銳減5成以上，草花賣不出去，只能全數丟棄。

梁為超表示，桃園市一直以來都是北台灣花卉生產重鎮，尤其盆花產值為全國之冠，相關的產值最高達11億元，除了中壢山東、大園、蘆竹外，新屋、大溪、觀音、八德等地區皆有生產花卉。台北市過往舉辦的花卉博覽會，草花有8成以上來自桃園市，近年來有不少草花業者反映，因為銷路不佳導致產能降低，嚴重影響收入幾乎斷炊，要求市府應重視相關產業面臨的困境。

桃園市草花協會榮譽理事長孫建璇說，草花並非民生必需品，過往桃園市的草花生產多銷往台北市，幾乎都是整年契約標案，像是陽明山的道路1年會換6次草花，大安森林公園等大型公園，也有定期更換，反觀桃園市雖然是草花產地，公共工程反而較少使用。

她提到，過往的桃園市建案外牆也有使用草花布置，期盼達到美化市容，但因為管理不佳，後來也取消這樣的計畫，加上近年來天候異常時常缺水，雨量不夠影響草花生長，花農也轉為種植灌木或地被植物。

市府農業局指出，自疫情後公共工程考量成本及照顧減少使用草花，民眾種植習慣也改變，將盤點在年度活動時多使用草花布置，例如大溪、溪海等各處農遊活動、花彩節等，除了營造現場主題景觀，也讓參觀民眾體驗桃園的草花之美。未來也將透過跨局處會議提出花卉推廣建議，包含重要交通節點、學校、公園等規畫示範點辦理特色草花佈置，也會在各項大型活動設置適當花卉布置，像是即將到來的2025台灣燈會在桃園登場，屆時就會有大量的草花需求。