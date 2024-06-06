電子權值股今扮演台股創高主力部隊，台積電宣布今起實施庫藏股，今天盤中高點站上899元、逼近900元大關，改寫歷史新天價，市值逼近23.29兆元，終場收漲4.68%、報在894元；聯發科(2454)開高走高，大漲4.88%、收在1290元；鴻海(2317)開高震盪，終場收漲1.14%、報在177.5元。台股今日光是台積電+聯發科+鴻海就貢獻台股漲點逾350點之多。

非電子股部分，金融、航運股同樣助攻漲勢。貨櫃三雄萬海(2615)尾盤攻上漲停鎖住、報在96.8元，陽明(2609)大漲逾4%，長榮(2603)亦收漲2.3%；航空雙雄華航(2610)、長榮航(2610)分別收漲3.3%、2.8%，另外，還有中櫃(2613)收在漲停位置。

金融股今有大型金控穩盤，貢獻大盤指數，開發金(2883)大漲逾7%，國泰金(2882)收漲逾1.7%，富邦金(2881)、中信金(2891)也均上漲逾1.5%。

分析師表示，台股今日盤中、收盤指數均創新高，站穩各期均線之上。Computex 2024開展後，AI連日來掀起的短線強勢行情，但短期已看到資金流出相關概念股，尤其散熱及零組件等獲利了結賣壓重。今日台股資金湧現至大型權值股，部分原因也是因為ETF的加持，短線預期台股維持輪動格局不變。另外，儘管AI中長期趨勢不變，但人氣主流AI族群籌碼較凌亂，後續可留意網通、蘋概族群等，傳產類股則可關注618購物節與7月的奧運相關供應鏈。