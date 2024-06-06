7-ELEVEN啤酒結構多元豐富，根據內部銷售觀察每年平均罐裝啤酒就狂銷逾千萬罐，其中光是獨家啤酒就佔了超商啤酒櫃位的3成，成功帶動業績銷售翻倍，近年更結合消費者喜好針對「啤酒搭餐」風潮提供上百種免自行料理的懶人即食小點選擇，其中滷味、炸物、烤物等三大人氣餐點一年可熱銷逾1300萬份。

統一超7-ELEVEN鎖定夏日沁涼商機，針對民眾出遊、聚會需求打造「18禁微醺生活提案」，以「風味特調」、「現打啤酒」、「經典小食」三大主題，6月12日起至7月9日止集結20國、逾百款世界人氣啤酒推出「國際啤酒節」，指定啤酒3件79折、6件77折，還可享加價換購下酒菜或8大啤酒品牌經典杯，限定複合店門市「酒BAR」同步響應，讓消費者輕鬆打造「療癒食系」餐酒館，同時更串聯今夏最嗨「高雄啤酒音樂節」，預計帶動相關類別業績成長2成。(飲酒過量 有害健康)