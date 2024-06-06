為實現網路雲端化以簡化網路願景，思科推出全新企業級端對端架構解決方案，以擴展生成式AI工作負載。思科Nexus HyperFabric人工智慧叢集解決方案結合思科AI原生網路，加上NVIDIA加速運算與人工智慧軟體，以及VAST強大的數據儲存平台，使客戶能夠專注以AI驅動創新並捕捉新商機，同時減輕IT管理負擔。思科Nexus HyperFabric地端(on-premises)解決方案能從單一介面，讓使用者設計、部署、監測和保證人工智慧單位及數據中心的工作負載，並從設計、驗證部署、監測和保證全方位的指導用戶打造企業級架構。客戶能透過其雲端管理功能，於數據中心、共置設施及邊緣站點，輕鬆部署及管理大規模結構。

思科網路執行副總裁暨總經理Jonathan Davidson表示，雖然人工智慧前景光明，但對於許多剛起步的企業而言，前方的道路並不明確。不少客戶在建立及運行AI堆疊時，經常面臨成本及營運方面的挑戰。而思科致力簡化人工智慧架構的部署及營運，此次與NVIDIA攜手構建適用於地端環境且易於部署的雲端運作AI堆疊解決方案，來實現自動化與網路簡化，正是思科網路雲端平台所期望達到的願景。

NVIDIA網路資深副總裁Kevin Deierling表示，生成式AI需要透過量身訂做的架構和軟體，才能讓企業安全地將數據轉化為業務轉型的動力。NVIDIA與思科攜手打造所企業級人工智慧平台及控制介面，就是能簡化生成式AI工作負載所需的加速運算、網路及軟體部署的解決分案。