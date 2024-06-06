金融股6日盤中大漲逾1.38％，其中，開發金像吃大補丸，盤中大漲逾6.74％，比台積電還強，引發投資人議論，到底是什麼原因。投顧法人指出，6日股債市皆呈現短多格局，台股及台積電都創高，開發金因為PBR評價僅0.9倍，不到一倍淨值，相對其他金融股來說評價偏低，較具補漲空間，應是6日大漲原因。

台股6日開高走高，台積電領軍下雞犬升天，半導體類股盤中漲4.34％，而金融股也漲逾1％，其中，開發金漲勢最為凌厲，開發金昨日收在14.10元，今日早盤以14.2元開出，一度觸及15元，上漲近7％，追過台積電，成交量也爆逾32萬張，創二年多新高。

法人指出，開發金今年獲利穩健，4月自結單月稅後盈餘24.25億元，今年前4月稅後獲利已突破百億元大關，達106.39億元，較去年同期成長153％，每股盈餘0.64元。旗下子公司凱基人壽也成為金雞母，受惠於美元持續升值，並掌握市場脈動實現投資獲利，4月稅後獲利為18.96億元，今年前4月稅後獲利達70.45億元。5月獲利可望再報佳音。

開發金今年高階人事也大震動，展現全新氣象。王銘陽接任金控董事長與凱壽董事長，楊文鈞接任金控總經理與銀行董事長。凱基人壽總經理一職則由郭瑜玲擔任，新管理團隊成員，還包括接任開發金副董事長的前副閣揆沈榮津、擔任開發資本副董且縱橫資本市場逾20年的前高盛證券戰將周之揚、接任凱基人壽執行副總經理的容覺生等人。

而開發資本延攬衛福部前次長王必勝是否為開發資本帶來嶄新氣象也特別引人關注。