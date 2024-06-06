麵包是不少人都喜歡的食物，但若發現痘痘長不停、腸胃容易不適，或許跟它有關。對此，皮膚科醫師吳銘鋐指出，麵包裡所含的麩質蛋白無法完全被代謝及吸收，可能會進一步引發身體的不良免疫反應，像是長痘痘、異位性皮膚炎、腸躁症等。他建議，可選擇穀物飯、馬鈴薯、藜麥、南瓜等來替代麵包，不僅能改善長痘痘的情況，對於減少慢性發炎、穩定血糖也很有幫助。

醫師吳銘鋐在診所YouTube頻道以「吃麵包會長痘痘？」為題發布影片，他解釋，原因就出在麵包裡的麩質，它是一種存在於小麥及大麥等穀物中的蛋白，與其它蛋白不同的是，麩質蛋白無法完全被代謝及吸收，而這些無法在腸胃道被代謝及吸收的麩質蛋白，就可能引發過敏與身體不適，進而導致慢性發炎與身體的不良免疫反應，像是長痘痘、粉刺、異位性皮膚炎、腸躁症，甚至是乳糜瀉（一種慢性免疫疾病）等情況。

至於哪些食物含有麩質？吳銘鋐指出，常見的有麵包、麵條、蛋糕、披薩、餅乾等，屬於過度精緻加工的食品。而改善方法，吳表示，最簡單就是將主食改以原型食物為優先，例如可以選擇穀物飯、馬鈴薯、藜麥、南瓜等，不但可以同時改善痘痘，以及身體的慢性發炎，也能大幅降低體內血糖波動幅度的風險。而根據多數臨床經驗，成人要戒掉麩質3周以上，才會有明顯的改善效果。

營養師程涵宇先前提醒，無麩質食物有助於治療疾病症狀，但研究發現，不均衡的無麩質飲食可能導致體重增加、總膽固醇上升，進而引發肥胖及心血管疾病，主要可能原因是執行無麩質時對於無麩質產品口味不滿意，從而逐漸轉變飲食習慣為高油、高糖甜食及含糖飲料增加，蔬果越吃越少所致。因此，在進行無麩質飲食的同時，也務必要注意均衡飲食。