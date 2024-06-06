桃園積極利用生質能中心將廚餘轉變成電力。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

張善政分享，桃園在各領域都努力往潔淨能源目標邁進。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

張善政盼未來可持續密切聯繫，跟進彼此發展成果。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長張善政今率市府團隊，與締盟城市美國加州聖貝納迪諾郡(San Bernardino County，以下稱聖郡)線上對談，交流雙方在再生能源方面的最新發展。桃園市自2017年與聖郡締盟以來互動熱絡，與會的主席羅道恩分享當地再生能源措施及作法，張善政也進一步共商再生能源議題及未來合作可能。

張善政於會中分享，桃園不僅是台灣工業科技大城，也是亞太地區重要的物流與轉運中心，相對其他城市能源需求量高，為了兼顧城市永續發展，相當重視再生能源，惟囿於土地及經費限制，目前桃園最大程度利用風能和太陽能來促進能源再生，也努力擴增儲能設備，及積極利用生質能中心將廚餘轉變成電力等。此外，在綠色運輸方面，桃園推動包括TPASS通勤月票、公共自行車電動化、公共停車場設置充電樁等，在各領域都努力往潔淨能源目標邁進。

張善政去年8月甫拜會聖郡，就兩城市作為區域交通樞紐、產業發展政策等議題深入交流，他今天進一步說，雙方皆長期耕耘潔淨能源、城市永續發展等面向，感謝聖郡慷慨提供相關經驗供桃園借鏡，對談收穫豐富。加州做為氫能重鎮，相信可以對桃園的綠能和再生能源發展有很大幫助，盼未來可持續密切聯繫，跟進彼此發展成果。

羅道恩則於會中表示，加州是聯邦政府宣布補助設立的7大區域氫能中心之一，他們已為2045年潔淨能源目標做好基礎建設準備，將長期支持氫能源發展，除預計開發氫能源公車等，不久後更將運行美國首輛氫能火車。

羅道恩對於桃園市再生能源及綠色運輸計畫非常感興趣，將支持各項與台灣或桃園相關企業合作，盼進一步建立夥伴關係，也相當樂意媒合加州當地相關企業，共創雙贏。