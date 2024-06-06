新竹市消防局長李世恭6日在議會備詢時，公布5段音檔後的無線電音檔與譯文。（取自新竹市議會直播）

新竹市晴空匯大樓火警，造成2名勇消殉職，外界質疑救援的SOP，消防局長李世恭6日在市議會備詢時，公布5段外流音檔之後的1分19秒無線電音檔及譯文，還原當下首次收到Mayday訊號是在0時15分，但之後因無線電訊號不良，只有最靠近的內部搜救人員有聽到名字、位置，建物外只聽到1聲「Mayday Mayday」。

先前有匿名人士提供錄音檔給議員、媒體，內容可聽到2名殉職消防員喊了多次 Mayday，引起外界對消防局救援SOP的質疑。市議員鍾淑英6日在市政總質詢時，也再次詢問消防局，2位消防員殉職，到底是哪個環節出了問題？

李世恭也公布1段1分19秒的音檔及無線電譯文，這段音檔是外流5段音檔之後的通訊內容，也就是27日凌晨0時15分，金山分隊長陳佳民首次聽到Mayday後的對話內容。

根據無線電譯文，殉職消防周立鑫先喊「Mayday Mayday」過4秒後，金山分隊長陳佳民回應「喊Mayday的同仁請保持冷靜，告訴我你的位置。」接著過2秒，周立鑫回覆「金山立鑫跟詠真受困在樓梯間，Mayday。」過了7秒後，建物外無線電疑似未收到。

接著，光復分隊小隊長回應「2大01，光復1線呼叫，光復1線正在7樓的樓梯間，請問是否前往內部救援，」再過6秒，現場指揮官第二大隊長則問幕僚「強波器設的怎麼樣？」，此時金山分隊長陳佳民說，「0101，有人喊Mayday」，現場指揮官才說「收到，我們這個頻道改專用頻道。其餘救災人員，把頻道轉到8號頻道。」

李世恭也強調，從下載的無線電音檔中可以聽到，當天無線電訊號的收訊真的不好，「錄得到不一定聽得到」，指揮官也盡全力，也架設無線電強波器，之前流出的5段音檔，也都沒有其他同仁有回應，也就是說那些訊號沒有傳到建物外部。