花蓮發生芮氏規模達 7.2 的強震後，餘震頻繁讓「制震規格」備受矚目，信義代銷表示近期民眾賞屋除重視地段稀缺性外，尤其因大台北較多老舊公寓，客戶看屋格外重視防震規劃與建材安全性，「揚昇君悅」全棟建築採用韌性勁度佳、抗震性強的SC鋼骨結構，耐震係數至0.288G達耐震六級設計，以建築品牌硬實力格外吸引老宅換屋、二代自營商、企業主客層。

台北市 72% 都是屋齡超過 30 年以上的建物，缺乏住宅功能性及安全性，對於老屋換新的族群而言，建案的耐震和品牌口碑已成買房重點，「揚昇君悅」位於忠復興南路一段主幹道，鄰近微風廣場與忠孝雙商圈，收攬喜歡居住在市心且注重安全及生活品質的客群。

「楊昇營造」從建築基礎工程嚴格把關，以卓越品質超越國家標準，21根矩形樁深入地表最深至54米，結合札實的筏式基礎不畏強震穩固如同磐石，搭配4000-6000psi高強度混凝土使建築耐震係數提高至0.288G，高規格耐震六級，從看不見的建築基座、鋼骨結構與高規格建材就是要堅持集團做到最好的理念。

揚昇集團在建築業有40年的歷史，已成為建築品牌的口碑保証，「揚昇君悅」採用頂級安全結構與高規格建材，完工後勢必成為該區域的城市地標型建築，給予居者更安全可靠的守護！因為「安全才是守護家人的重要基石。」

｜揚昇君悅｜ 49、56坪

預約專線：02-27325888

基地位置：台北市復興南路一段11號

接待中心：台北市八德路二段260號(中影大樓)