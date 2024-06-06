輝達執行長黃仁勳日前透露將在台加碼投資AI超級電腦中心，設第2座研發中心，並規畫設立總部，引發各界關注，針對民進黨立委林岱樺5日在臉書發文，「感謝郭智輝部長間接證實輝達落腳高雄」，經濟部長郭智輝6日南下高雄赴高軟園區考察，外界揣測輝達新投資案將落腳高雄，對此，郭智輝回應，行程早就排定，與輝達是否落腳高雄無關，要到哪個城市投資，留給輝達自行決定。

郭智輝上任後首訪高雄，6日前往高雄軟體園區考察，媒體詢問輝達在台第2座研發中心是否落腳高雄，郭智輝回覆，他接觸此案沒幾天，「花若盛開，蝴蝶自來」輝達要去哪個縣市設總部或研發中心由輝達自己決定，每個城市大家去爭取，哪個城市可滿足輝達需求，輝達就會去哪個城市投資，政府沒有立場，就是歡迎國外廠商來台投資。

郭智輝表示，大家可能只關心輝達會不會落腳高雄，事實上能做AI的外國廠商非常多，所以大家希望都能夠來，就經濟部的立場，台灣任何一個地方都非常適合，除水、電以外，人才最重要，有辦法能吸引人才落腳高雄，就有辦法吸引國外廠商來高雄設立，這是他接觸外商發現的選址原則。