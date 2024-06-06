他周三在社群平台X上發文做出這個大膽預測。他寫道：「這是一個預測、是猜測、是觀點，但不是謊言。我希望35萬美元的比特幣成為事實，我希望它成真……但這只是預測。我相信比特幣將在2024年某個時候達到35萬美元，但這只是一個目標、一個夢想和願望。我會繼續買進更多比特幣、以太幣和Solana，因為可以肯定它們的價格將繼續上漲」。

但他話鋒一轉開始諷刺拜登政府，他說：「為什麼我這麼有信心？是因為我對比特幣、以太幣、Solana很有把握嗎？我的回答是『錯!』，我確信的是我們的領導人拜登總統、財政部長葉倫和聯準會主席鮑爾很無能。這三個人就是現實生活中的傀儡三人組，我確信、我對他們的無能非常有信心。保重！多買些黃金、白銀、比特幣、Solana和以太幣。保護自己免於受到這3個丑角禍害」。

清崎一直是比特幣等加密貨幣的鐵粉，也常常做出令人匪夷所思的價格預測。今年早些時候，他在X上發文預測到2024年6月，比特幣將漲到10萬美元。現在他預測到2024年8月底比特幣會漲到35萬美元，這表示他看好比特幣在3個月內會再飆漲4倍。

比特幣已經連漲6天，目前來到約7.1萬美元，過去24小時內則幾近持平。考量在比特幣現貨ETF這重大利多題材帶動下，比特幣今年以來也才漲了70%，分析師認為清崎的預測根本不切實際。