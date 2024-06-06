倡議團體NOYB(不關你的事)要求國家隱私監管機構立即採取行動，停止Meta這種行為。該組織說，Meta的隱私政策將在6月26日生效，將允許Meta使用用戶多年以來的個人文章、私人照片，或線上追蹤數據，來訓練AI技術。

NOYB已對Meta和其它大型科技公司提出多項控訴，指控違反歐盟《一般資料保護規則》(GDPR)，該規定可以對違規公司處以全球營業額4%的罰款。

Meta則指出，使用用戶的資料來訓練和發展公司的通用AI模型或其它AI工具，是合法的利益，此外這些模型是可與第三方分享的。

NOYB創辦人Max Schrems在聲明中表示，歐洲最高法院已於2021年就該問題做出裁決。他說：「歐洲聯盟法院(CJEU)已經明確表示，在廣告方面，Meta沒有『合法利益』是可以推翻用戶資料保護權」。

Schrems補充說，Meta試圖用同樣理由來訓練未定義的AI技術，Meta似乎再次公然漠視歐盟法院的判斷。將責任推給用戶是荒唐的，法律要求Meta必須獲得用戶「選擇參加」的同意，而不是提供隱蔽的、具有誤導性的「選擇退出」方式。Schrems說：「如果Meta想使用你的資料，他們必須徵得你的同意。但相反的，Meta排除了對用戶的請求」。

由於即將產生的變化，NOYB要求奧地利、比利時、法國、德國、希臘、義大利、愛爾蘭、荷蘭、挪威、波蘭和西班牙的資料保護機構啟動緊急程序。