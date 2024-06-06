聯電先前法說時表示，隨著電腦、消費及通訊領域的庫存狀況逐漸回到較健康水位，預期第二季晶圓出貨量將季增1～3％、美元平均售價（ASP）持穩。由於12A P6廠新產能持續開出，稼動率估維持64～66％水準，使毛利率維持約30％水準。

展望後市，聯電財務長暨發言人劉啟東表示，第二季法說展望較首季微升，希望景氣於上半年落底、下半年需求優於上半年的整體基調未變。其中，通訊、消費性電子等應用下半年需求確實優於上半年，車用及工業則仍處於修正期，但中長期仍是公司重要成長動能。

劉啟東指出，聯電持續著重特殊製程及差異化，包括AI、電動車、智聯網（AIoT）等應用均是聚焦市場。而公司在邊緣AI部分著摩甚深，認為應至少可取得AI相關應用10～20％的市場需求，為未來驅動成長的重要動能。

對於中美科技戰是否已帶動轉單效益，劉啟東坦言短時間還看不會有明顯效果，但聯電除了布局台灣外，在新加坡、日本、中國大陸均有晶圓廠，在美國亞歷桑納也跟英特爾合作提供12奈米產能，期盼能滿足客戶分散及多元性晶圓代工來源的需求。