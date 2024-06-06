吉那即將跟張秀卿合作。（台視提供）

第35屆金曲獎即將於6月29日在台北小巨蛋隆重登場，今（6）日再公布歌后等級的表演陣容，包括許久未出現在螢光幕的「R＆B歌后」順子、「靈魂歌姬」家家以及客、台語音樂獎項常勝軍吉那（楊淑喻）、張秀卿都將助陣金曲。

順子曾獲得第10屆金曲獎「最佳國語女演唱人獎」，多首作品至今仍是KTV的必點神曲，暌違多年將回到金曲舞台為大家帶來精彩的演出，興奮表示：「嗨！大家好，好久不見，我要回臺灣唱歌了，非常開心」許久不見的她雖然有些小緊張，但也期待見到許多老朋友們，看到這麼多優秀的入圍者們，順子也打從心底為大家感到驕傲。雖然較少曝光在螢光幕前，但仍然熱愛音樂的她表示：「音樂就是一種魔力，希望我的歌聲能帶來快樂、健康和希望，我會繼續努力寫歌，並期待盡快出新專輯。」間接透露未來的新作品計畫：「這麼多年沒出新唱片，我非常期待再度和臺灣最優秀的音樂人合作，沒有這些厲害的音樂人，就沒有現在的我，過去在錄音室裡的美好回憶至今難忘。」順子也不忘向熱愛音樂的新人們喊話：「一定不能放棄、繼續努力做音樂，如果有需要我的地方，我會盡力幫忙，要堅持下去！」期待可以藉由金曲舞台中的演出，再度用音樂打動助人：「我會好好地唱，金曲獎見。」。

曾三度入圍「最佳國語女歌手」的家家獲邀演出，表示心情期待又緊張：「感謝金曲製播單位認同我的歌聲與表演，但又多少有點擔心要自己獨自站上如此盛大的金曲舞台，是否能帶來觸動人心的演出。」家家預告這次將會帶來溫暖感動的表演，也希望讓優秀的原民創作歌曲及歌謠廣為人知，透露邀請到音樂總監陳君豪老師及Brandy老師共同參與，也會加入唱詩班讓表演層次越加豐富及澎湃。

奪下第30屆金曲獎「最佳客語歌手獎」的吉那（楊淑喻）這次將會和台語歌后張秀卿一起帶來不一樣的舞台演出，吉那表示：「接到演出邀約很開心，尤其可以和可愛的秀卿姐姐合作，非常期待也非常榮幸。」吉那上一次在金曲獎演出正逢疫情期間，這次同時也是她首度站上小巨蛋舞台演唱自己的母語創作，對此她開心喊道：「真是人生中的驕傲時刻！」近年來有越來越多新生代歌手投入母語創作，身為前輩的吉那也喊話：「母語創作是一條辛苦的路，現在的母語創作越來越貼近我們世代生活的樣貌，希望也祝福不久的將來，所有的母語創作者都能有更寬闊自由的場域和平台發表唱出自己的聲音。」

台語歌后張秀卿在典禮前一天會先前往台東為銀髮族長輩們開唱，身兼演唱會主持人的她，隔天再趕回台北參加金曲獎演出，雖然行程緊湊但她仍期待表示：「從上次和康康一起在第29屆金曲獎頒獎，到現在事隔多年，再次受到金曲獎的邀約，能再登金曲獎舞台是我的榮幸。」談及這次與吉那的合作表演，張秀卿透露：「我們設計了一個驚艷的橋段，這將是我第一次嘗試這樣的表演，相信會讓大家驚呆。」而對於新生代母語創作者的努力，張秀卿表示：「要持續創造，求新求變，帶來更不一樣的音樂。」