李西河6日就任北市警察局長。（警方提供）

內政部長劉世芳日前打給台北市長蔣萬安，問方仰寧跟李西河要選誰，蔣選方後，內政部隨即核定李接任台北市警察局長，引發風波，李西河6日下午接任，蔣萬安有到場主持儀式，李西河表示，會秉持行政中立，在市長領導及議會監督下，帶領同仁達成市政府及警政署的各項政策目標。

北市警局6日下午2時，在總局地下室禮堂進行交接，儀式由蔣萬安主持、警政署長張榮興監交。

蔣萬安致詞時，細數張榮興任局長時的表現，包括推動各項科技建警政策、成立數位科技戰情中心、建置AI智慧巡邏系統、建構智慧安防體系及建置交通事故處理APP功能等，此外在查緝槍枝、打擊詐騙，也都取得極好的績效。

蔣萬安最後強調，今年是交通安全年，希望新局長能實踐「人本交通」的願景、掃蕩組織犯罪，全面強化治安維護及強化公私協力金融機構攔阻作為等重點工作，期勉新局長能帶領警察同仁，繼續讓市民有一個治安平穩、交通順暢的安全城市。

北市警局表示，李西河中央警察大學正科47期、行政警察學系研究所畢業，歷任花蓮縣警察局局長、北市警局副局長、保三總隊總隊長、刑事警察局局長，內、外勤職務歷練豐富，富領導統御及協調能力，工作績效優良，一直深獲各級長官的肯定。