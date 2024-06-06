證交所近期公布2023年上市櫃公司員工薪酬，其中不動產代銷龍頭「愛山林」年薪平均552.6萬元，高居上市公司之冠，贏過台積電、聯發科等科技大廠，讓人好奇當代銷是否真的很好賺錢？馨傳不動產智庫執行長何世昌直言，雖然代銷獲利豐厚，但工作大致得面臨以下3項缺點。

一、收入不穩定：不管是代銷公司建置的銷售人員、或是臨時受僱的跑單，獎金是最大、最重要的收入來源，房市景氣好的時候笑到合不攏嘴，房市差的時候慘得像鬼。

二、工時很長：在第一線當銷售人員的工時往往很長，每天工時8小時是極為幸運的，但有不少案場每日工時從12小時起跳，忙碌時半夜12點之後才下班的大有人在，甚至有的代銷要等大老闆發話才敢下班。

何世昌透露，代銷業除了工時長之外，輪班也是常態；由於週末與國定假日的賞屋客較多，平日人氣較淡，所以假日時大多數銷售人員都要來上班，等到平日再輪休，「你放假時朋友在上班，你上班時朋友在休假，久而久之，同業外的朋友會越來越少、越來越疏遠。」

三、職業傷害：代銷人員的業績壓力大，內分泌失調等症狀很常見，還有呼吸道疾病更難防範，因為接待中心使用的板材含有高濃度甲醛，多數銷售人員在接待中心近完工時就得進場準備，甲醛吸好、吸滿，再難聞也只能逼自己適應。

何世昌文末總結，如果有點天份又肯做，代銷業會很適合你，還會得到豐厚回報，代銷能協助他人一圓成家夢，是個成就感滿滿的職業，但謹記勿迷失其中，才能守成安穩退場。

過去大家都以為科技業才是最賺錢的行業，但根據公開資訊觀測站公告結果，IC設計龍頭股聯發科平均年薪384.5萬元，僅排在上市公司第4位；台積電平均員工薪酬273.7萬元，只排第24名；愛山林以552.6萬元居冠。