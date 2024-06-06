台南東山林安森林步道啟用1年，地方盼延伸擴大效益，東山區長呂煌男（右二）6日向立委陳亭妃（左二）說明。（張毓翎攝）

去年中啟用的台南市東山區「林安森林步道」，吸引不少人來體驗走走，由於周遭缺乏其他景點和商店串聯，地方除了爭取在附近設置入口意象外，也希望相關單位將步道往東原方向擴大延伸，帶動當地的觀光發展。山友們則是建議，林安步道蚊子多到可怕，應好好「滅蚊」，步道排水設施待增設改善。

南99線為東山的重要道路，也是通往東山山區東原里、青山里等6個里的交通要道；東原社區發展協會理事長鄭旭峰說，東山山區以出產椪柑、龍眼和咖啡聞名，希望能在南99線新設東原農特產入口意象，加強遊客對於東山的辨識度，目前已選好一塊土地，該地主也樂意給地方使用。

林安步道登山口在南99線旁，距離地方爭取的入口意象預定地不遠，去年5月才剛開放，立委陳亭妃6日邀農村發展及水土保持署台南分署分署長邱啓芳、當地里長、里民們等人會勘時，東山區長呂煌男在現場提出將林安步道往東原延伸的建議，陳亭妃允諾之後會請中央單位到場評估了解。

呂煌男表示，林安步道附近有一塊水泥平台，腹地廣大，不但可容納遊覽車進場停放，更能設攤販區讓農友、小販進駐賣農特產，若能藉步道系統連結該平台，延伸公共活動空間，該區域屬於林業署所管轄，希望中央能協助地方把整個步道場域做得更完善，讓外地民眾認識東山自然特色。