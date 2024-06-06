立法院內政委員會昨（5）日審查俗稱打詐專法的詐欺犯罪危害防制條例草案，立法院長韓國瑜突然現身，引發關注。對此，當天也在場的國民黨立委牛煦庭則提出4大觀察，並認為這對立委們來說，是很大的鼓舞。

韓國瑜昨在下午3點35分進入委員會，並坐在國民黨立委許宇甄、牛煦庭、徐欣瑩身邊，專心聆聽逐條討論，停留約30分鐘後離開。

對此，牛煦庭今在政論節目《大新聞大爆卦》中提及4大觀察，首先，韓國瑜現身內政委員會時並未預先通知，避免把事情變複雜；第二、沒有發言，否則恐被質疑議事中立；第三、韓國瑜來就是希望法案有所進展。最後，牛煦庭認為，韓國瑜此舉對立委們來說，是很大的鼓舞，有幫認真上班的委員打氣之意。

牛煦庭強調，國民黨、民眾黨的政黨支持度沒有顯著成長，但韓國瑜的滿意度還是很高，顯然社會大眾都認可韓能做到超然獨立、維持議事中立的角色。

針對現身內政委員會一事，韓國瑜昨在臉書提到，他關注打詐的議題，更給專注投入修法的委員們打氣，期盼立法院儘速完成「打詐四法」的專業審查、通過院會三讀，給行政院、給警政司法單位更好更完善的法規武器、全力打詐，解民之憂、作全民的後盾。