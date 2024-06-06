東京都廳官員表示，提供情侶諮詢以及一般資訊服務的網站已架好，約會App也正在研發中，希望在今年底之前就能上線使用，藉由手機或電腦都可以。

相關細節尚未確定，但東京都廳拒絕對日本媒體做的另份報導發表評論。該報導指出，這個約會App需要先驗證身分，例如駕照、證明收入的稅單記錄、身高、職業，還有已簽好名想要結婚的表格等。

日本厚生勞動省5日表示，日本出生率已降至歷史新低，同時，日本結婚率也只降不升。2023年，日本結婚人數為474,717人，低於2022年的504,930人。另外，去年出生人數為727,277人，也少於前年770,759人。

日本政府一直想解決人力嚴重不足的問題，答應要付現金給有小孩的家庭，並支持廣設托兒設施等。多年以來，日本政府也鬆綁以往較為嚴格的移民政策，鼓勵外國人到日本來生活。

在1970年代俗稱的嬰兒潮時代，日本1年出生人數就超過200萬。就像現在全球許多年輕人一樣，日本青年人無論對上一代的婚姻方式，或者是生育小孩等，都顯得興趣缺缺。

不婚的原因很多，像是日本傳統的工作環境中工時往往過長，工作之外缺少人際關係，還有養育孩子的成本過高等。東京市政廳也贊助各種相親活動，製造單身人士見面機會，情侶可得到婚姻諮詢。對戀人來說，甚至可以把第1次遇到對方的故事，在專人協助下以漫畫或歌曲的方式展現出來。