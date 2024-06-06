土耳其裔藝人吳鳳取得中華民國身分6年，又和台灣妻子陳錦玉（Rynne）育有2女，成為正港的台灣女婿。一向關心台灣事務的他，昨（5日）分享下雨天遇到台灣熱情先生的故事，感動地讚嘆：「台灣有兩個不休息的東西！一個是便利商店，另外一個是人情味！」
吳鳳在文中表示，下雨天開車要接孩子時，忘記帶雨傘，本來想說距離不遠，淋一小段路的雨沒關係，此時突然出現一位熱心的先生說：「吳鳳，我陪你們走到車旁邊！不要淋雨！」
吳鳳起初感到不好意思，但該名先生堅持要替他和孩子撐傘，就接受對方的好意，一起走到車的旁邊。吳鳳內心感動不已，便把這幕拍下來當作回憶，也寫成文章分享給大家：「台灣有兩個不休息的東西！一個是便利商店，另外一個是人情味！隨時隨地都會出現。」
吳鳳再度感謝這名熱情又可愛的先生，笑說：「下次我一定會再遇到他，搞不好換我準備一個驚喜給他，呈現出土耳其的人情味。」文章曝光後，許多網友都被感動到，紛紛留言：「哇！太好了！人間處處有溫情，有緣千里來相會」、「好好先生遇著好好先生，善的循環」、「臺灣人情味濃厚也謝謝吳鳳愛臺灣。」
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