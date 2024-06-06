「媽媽市長」盧秀燕說：「我父母從小就教導我一件事，要做好人，不可做壞事」這句話影響了我一生，因此，我心中一直有一把尺，做一件事情時，會先衡量它是好事還是壞事，會傷害到別人還是對別人好。」

惠中寺覺居法師說：「我每天都很認真做事，忘了自己已年近60，一直以為自己還很年輕，晚上睡覺時都會笑，因我選擇出家這條路是對的，我的個性適合大眾，不適合家庭，是適合大家的。」

現場聽眾達1,100人，線上直播觀看近2,600人，總觸及次數約8,800人。(圖/佛光山惠中寺提供)

台中市長盧秀燕和覺居法師6月5日晚，於惠中寺未來與希望講座中以「閃爍的星·追尋的光」為題，分享成長和奉獻心路歷程，為市民帶來深刻啟示與感悟。現場聽眾達1,100人，線上直播觀看近2,600人，總觸及次數約8,800人。

盧秀燕回憶起自己成長於一個不富裕但充滿愛的家庭，父母身教的節儉和善良對她影響深遠。父母從未給她灌輸過理論，卻以身作則，堅持做好人，善待他人，成為她一生中最重要的價值觀。

覺居法師出家度眾超過30年，謹記星雲大師不要做焦芽敗種，心中要有大眾人間佛教理念。他強調，改變自己才能結更多的緣。(圖/佛光山惠中寺提供)

覺居法師出家度眾超過30年，謹記星雲大師不要做焦芽敗種，心中要有大眾人間佛教理念。他強調，改變自己才能結更多的緣，並分享讀阿諾．史瓦辛格《有用之人》一書感悟。她指出，只有持續回饋世界，才能成為有意義的人。

盧秀燕談及她在市政工作中的體悟，坦言兩次當選市長都讓她感到不可思議。她強調第二次選舉自己是在等待市民的評分，並勉勵自己在第二次當選後更加認真對待每一位市民，將市民視為家人。

值得一提的插曲是，覺居法師說，星雲大師取名「惠中寺」喻意為「佳惠台中市民」，盧秀燕因此特封覺居法師為「佛教界市長」，感謝他為台中市貢獻良多，與會的陳政顯與劉士州議員因熱心佛光山與市府有關事務，受封為佛光山駐台中市府代表，引來現場來賓一陣鼓掌叫好。

盧秀燕 (左)、覺居法師 (右) 與今年講座主題「古今 」獎牌合影 。(圖/佛光山惠中寺提供)

結論時，盧秀燕說：「每個人都有心理過程，其間要找到自己的定海神針，我的是，要對得起自己良心、對得起別人，要永遠感恩。」。覺居法師則以自身奉行的「活在當下」勉勵大眾。他們分享的故事說明，所以贏得信徒與市民的信任和支持，為聽眾帶來對於家庭教育、奉獻精神和領導品質深刻的反思與啟發。