台中市前空姐李姓女子，因與楊姓丈夫及公婆積怨已深，2021年間以汽油潑灑小7歲的丈夫並點火，導致楊男送醫治療45天後仍宣告不治，台中地院與更一審均判李女15年徒刑，經高等法院2次發回更審，更二審6日宣判，認李女殺人及放火基於不確定故意，放火部分合於中止未遂，予以減輕其刑，改判徒刑12年。仍得上訴第三審。

檢警調查，46歲李姓前空姐與丈夫因愛鳥相識、相戀，交往5個月後結婚；李女曾於臉書社群控訴，公婆知道她比丈夫大7歲後，婚後遭公婆霸凌與刁難，還被婆婆咬傷手臂、潑辣椒油等等，藉機讓網友公審。

2021年3月11日上午，李女到加油站購買汽油回住處，將保特瓶內汽油朝在臥室內熟睡的丈夫身上澆淋，並質問關於公婆提告家暴案件一事，是否有對其說謊，過程中李女數次點燃打火機，丈夫情急告知「妳不要不相信，這個有油氣就會燒了」等語，但李女仍回「I DON'T CARE」，並以丈夫對其說謊為由，強令其下跪道歉。

判決書指出，李女持打火機逼近丈夫時，丈夫為求自保，起身趁隙拿取放置在地上保特瓶，導致瓶內剩餘汽油四處噴濺，李女見狀說了聲「沒關係」後，即點燃打火機，導致丈夫全身著火，經送醫救治後，於2021年4月25日不治死亡。一、二審均依殺人罪判李女有期徒刑15年。

更二審合議庭審酌，李女與楊姓丈夫及公婆夙怨積累，心生不滿，購買汽油返家對丈夫澆淋汽油行兇致死亡，公婆承受失去親人痛苦，犯行造成損害甚重，兼衡李女案發後尚有詢問丈夫狀況之關懷言語，一再當庭對公婆表示非常抱歉，就其殺人及放火部分係基於不確定故意，另放火部分合於中止未遂減輕其刑規定事由，撤銷台中地院判決，改判有期徒刑12年。