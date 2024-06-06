香港警罪動作鉅獻《海關戰線》由《拆彈專家》系列導演邱禮濤執導，歌神張學友暌違8年重返大銀幕，與謝霆鋒合作，再加上林嘉欣、劉雅瑟及吳鎮宇等超強卡司共同演出。電影為追求百分百的真實感，特別前往海關基地實景拍攝，張學友和謝霆鋒及眾演員都登上真的巡邏船進行拍攝，更特別練習了海關專業術語及開船的知識，好讓拍攝達到完美。

張學友暌違8年再上大銀幕演出《海關戰線》，而電影的前導預告也在張學友演唱會開場前播放，立刻引發粉絲的高度期待，為了追求畫面更具有真實感，劇組特別協商借到海關基地進行拍攝，更安排扮演海關人員的演員張學友、謝霆鋒、衛詩雅、關智斌等人都登上巡邏船、出海巡邏，畫面看來充滿正義。

張學友進入駕駛艙，拿起望遠鏡，發號施令，頗有長官氣勢，而謝霆鋒則是努力學習熟悉面前的操控桿，展現專業的開船架式。謝霆鋒表示真的到海關基地拍攝，突然有種很莊重的感受，「登上船時更有種責任感由然而生，和在攝影棚搭景的感受完全不同啊！」他透露自己很愛水上活動，「我覺得自己的水性比陸地活動更強，我也有考到初級救生員執照，也很想考開船的執照，有了這次的拍攝經驗，對考執照應該很有幫助。」

而擁有開船執照的衛詩雅這回扮演英氣女海關而登上巡邏船，她表示能是第一次進到海關船的駕駛艙，真的很興奮，而且穿上制服踏到駕駛艙，真的一秒入戲，感覺自己要開始維護法紀了，她透露：「今天這場是大家有說有笑的輕鬆戲份，而且我和學友哥有對手戲，他問我今天晚上吃什麼，我沒有改劇本，按照本子寫的說是蕃茄炒蛋。」