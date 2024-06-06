台東1輛白牌車日前載運2名乘客到台東航空站遭台東監理站及台東縣警局交通隊攔查，白牌駕駛雖稱「幫忙載朋友」，不過乘客坦承由富岡漁港搭車至台東航空站，並付費車資400元，白牌車除了挨罰10萬元，也面臨吊扣駕駛執照4個月及吊扣違規營業車輛汽車牌照4個月。

台東監理站長洪美芳表示，經查該白牌車司機汽車駕照已被監理單位註銷，且5年內已有7件註銷駕照仍駕車的違規紀錄，洪美芳呼籲民眾為了自身安全，千萬不要搭乘白牌車，因為白牌車違規載客不像合法計程車需投保旅客責任險，若發生意外對乘客完全沒有保障，更何況該白牌車連強制汽車責任保險也未投保，請民眾不要圖一時方便，而忽視自身生命安全｡

台東監理站除持續與警察局交通隊不定期稽查外，如接獲民眾檢舉白牌車違規營業情事，也會辦理專案稽查，只要「白牌車」一經取締，違規事實明確將依據公路法「未經申請核准，而經營汽車運輸業」違規事項，開單重罰新台幣10萬至2500萬元，並吊扣駕照及牌照，希望遏止白牌車攬客歪風，並保障合法計程車駕駛權益及維護運輸業營業秩序。