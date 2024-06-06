全國身心障礙運動會日前落幕，台中市立新國中特教班學生沈郁惠（右二）和林予涵（左一）榮獲特奧滾球賽女子雙人組全國第1名佳績，讓師生與有榮焉。（潘虹恩攝）

全國身心障礙運動會日前落幕，台中市立新國中特教班學生沈郁惠和林予涵榮獲特奧滾球賽女子雙人組第1名佳績，讓師生與有榮焉。兩人6日回顧，即便面臨練習場地受限、重複練習等困難，不覺得辛苦也不喊累，更開心分享過程受同學幫忙許多，展現普通生與特殊生共融互助的珍貴情誼。

立新國中自2016年起推動滾球運動，全校一年級的學生不分普通班和特殊班會一起上滾球，透過滾球比賽、趣味競賽等促進普通生與特殊生共融共學，也讓特殊孩子發覺更多可能，如今成為多項特奧滾球賽事常勝軍。沈郁惠和林予涵日前代表台中市參加全障運特奧滾球賽，勇奪女子雙人組第1名佳績。

立新國中自2016年起推動滾球運動，全校一年級的學生不分普通班和特殊班會一起上滾球，透過滾球比賽、趣味競賽等促進普通生與特殊生共融共學，也讓特殊孩子發覺更多可能。（立新國中提供／潘虹恩台中傳真）

台中市立新國中特教班學生沈郁惠和林予涵日前獲得全國身心障礙運動會特奧滾球賽女子雙人組全國第1名佳績，回顧備戰過程，校內練習僅能利用教室側邊一處空地進行，地形稍有坡度、地面不夠平坦還夾雜石塊，過程並不容易。（潘虹恩攝）

不過，回顧選手備戰過程，練習並不容易。立新國中特教組長陳姿秀說，一般正式比賽場地平坦寬廣、草皮茂密，校內場地受限，僅能利用教室側邊一處空地進行，地形稍有坡度、地面不夠平坦還夾雜石塊，練習時往往是下午最熱的時段，另外孩子們也要自己搭建滾球場地，大約需要兩個半天才能搭建完成，很考驗孩子們應變與毅力。

陳姿秀說，她也會找普通班一些學生來陪孩子們練習，相輔相成、互相成就；她常和孩子說「比賽你可以輸，但要願意努力爭取勝利」，希望鼓勵孩子輸贏雖不重要，過程仍要保有企圖心。輔導主任林姉瑤表示，特教的孩子們透過滾球走出來和他人互動，亦發掘自己更多可能。

林予涵分享，她很喜歡滾球，好玩又可以跟班上同學、普通班同學一起。雖然最後階段每天中午、下午都要去練習，但不會很難也不覺得累，大家還會一起去「挖石頭」搭場地，同學們會互相幫忙；沈郁惠則表示，這是她第3次參加滾球比賽，練習時不會很累，獲得全國第1名意外又開心。

候補選手倪翊庭說，她雖沒有上場，但在台下看著隊友比賽、幫忙加油打氣，知道隊友辛苦，兩人得獎她也跟著開心，以後想和學姐們一起比賽，會持續練習。

立新國中校長張嘉亨表示，特奧滾球對特教孩子很有幫助且有意義，看到孩子們取得好成績感到高興與感動，相信對孩子也是很棒的經歷，期待孩子們未來繼續向國際賽事邁進，站上更高的舞台。