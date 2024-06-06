日本經濟動能回升、股價表現強勁，吸引股神巴菲特轉向投資日本，日本央行3月終結全球最後一個負利率環境；富蘭克林坦伯頓日本基金經理人卓兆源(Ferdinand Cheuk)表示，目前日圓貶值的水準，並非日本官方可接受，政府、央行正面臨巨大壓力、需要盡其所能穩定日圓匯價走勢，預期日本官方在日圓貶值至160價位，央行會有計劃進行干預，且評估一直採取鴿派立場的日本央行，今後將採取更為鷹派的立場，並發出提高政策利率的迫切性。

由於聯準會已排除升息的可能性，加上日本央行採取更強硬的立場，以及日本官方的貨幣干預提供一些幫助，因此有相當好的機會阻止日圓繼續貶值。

日本30多年來是常被忽視的資產類別，現階段日本股市結構性更高回報的正向前景，正在引發全球投資人的關注，在美中地緣政治情勢升溫之際，尋求更大程度的配置多元化。

卓兆源觀察，日本股市相對全球股市而言評價水準仍被低估，有兩個重大變化正從結構上提高投資者的預期回報；首先，日本經濟正擺脫長達30年的通縮困境，企業重拾漲價信心、客戶也開始接受更高的價格，這從結構上提高日本企業獲利成長前景，提高價格的能力為收入成長與利潤率提升提供動力。

再者，企業改革浪潮已在日本紮根，公司決策愈來愈重視股東權益，這有可能提高日本企業淨資產收益率與獲利品質，促使日本股市進入結構性價值重估行情，為全球投資人提供企業治理改革的獨特利基。