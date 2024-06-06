台灣去年重大職災死亡人數中，營造業占半數，其中6成為移工，台南市政府勞工局2021年起率先其他縣市，針對移工推廣「台灣職安卡」，迄今已共240名受惠通過測驗取得，台南市職安健康處近期將舉辦回訓，希望能提升外籍移工危害辨識能力。

根據勞動部職安署統計重大職災死亡數，去年有300人因工作死亡，屬營造業者有151人，高達半數；以墜落、滾落死亡為最主要肇災原因，達143人，顯見營造作業風險高。

近年外籍移工成為台灣重要勞動力，去年更開放營造業民間工程業者得申請聘僱移工，勞工局職安健康處考量外籍移工因語言隔閡，訓練較不足，對自身工作環境缺乏危害辨識力，因此鼓勵移工取得「台灣職安卡」，強化職安意識。

台南市職安健康處長李炫昌表示，營造作業勞工參加職安卡教育訓練滿6小時課程，經線上測驗合格，即發給「台灣職安卡」，已有泰國、印尼、越南等各國移工共240名受過教育訓練後，通過測驗取得，該卡有效期限3年，回訓後可再延長，南市職安健康處預計推出回訓。

李炫昌說，除外籍移工，也鼓勵從事營造作業勞工，踴躍參與職安卡職業安全衛生教育訓練，取得「台灣職安卡」；事業單位可藉職安卡管理系統，確認勞工是否有受過訓練，職安處也會去營造工地了解，如作業勞工沒有台灣職安卡，將被要求限期改善。